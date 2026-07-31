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Amroha News: हादसे में युवक की मौत के मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: एक युवक की मौत के मामले में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। 35 वर्षीय किशोर साइकिल से होटल पर खाना लेने गया था, जब तेज रफ्तार कैंटर ने उसे टक्कर मारी। गंभीर घायल होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

Amroha News: हादसे में युवक की मौत के मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

Amroha News: हादसे में युवक की मौत के मामले में उसके चाची की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। युवक की मौत उपचार के दौरान अस्पताल में हुई थी। जानकारी के अनुसार शहर के मोहल्ला तिगरिया भूड़ निवासी 35 वर्षीय किशोर पुत्र रमेश बीते मंगलवार को साइकिल से होटल पर खाना लेने जा रहा था। मंडी धनौरा मार्ग पर तेज रफ्तार कैंटर ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी थी। किशोर गंभीर घायल हो गया था। सूचना पर पहुंचे परिजन उसे अस्पताल ले गए थे। चिकित्सक ने हालत गंभीर देख प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया था।

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परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। बुधवार रात उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि इस मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

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