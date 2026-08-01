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Amroha News: बदायूं-बिजनौर स्टेट हाईवे पर रूट डायवर्जन लागू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: शुक्रवार को, शिवभक्तों की बढ़ती संख्या के बीच प्रशासन ने बदायूं-बिजनौर स्टेट हाईवे पर रूट डायवर्जन लागू किया। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए भारी वाहनों का डायवर्जन किया गया। कांवड़ यात्रा के दौरान जलाभिषेक के लिए शिवालयों में भीड़ बढ़ने की संभावना है।

Amroha News: बदायूं-बिजनौर स्टेट हाईवे पर रूट डायवर्जन लागू

Amroha News: शिवभक्तों की लगातार बढ़ती संख्या के बीच शुक्रवार को प्रशासन ने बदायूं-बिजनौर स्टेट हाईवे पर रूट डायवर्जन लागू किया। जगह-जगह पुलिस पिकेट तैनात कर भारी व हल्के चार पहियां वाहनों का रूट डायवर्ट किया। गौरतलब है कि गुरुवार से ही हरिद्वार से गंगाजल लेकर शिवभक्त अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। मथुरा, हाथरस, बुलंदशहर आदि जिलों के कांवड़िये मंडी धनौरा व बछरायूं क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं। सावन माह के पहले सोमवार को शिवालयों में जलाभिषेक करने को लेकर कांवड़ियों की संख्या और भी बढ़ने की संभावना है। ऐसे में पुलिस-प्रशासन ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए रसूलपुर पुलिस चौकी, पत्थरकुटी चौराहा व नौगावां रेलवे क्रॉसिंग के पास से वाहनों का डायवर्जन लागू किया है।

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बछरायूं पुलिस तहसील के पास व गांव जोगीपुरा से वाहनों को दूसरे मार्गों की ओर भेज रही है। सीओ अंजली कटारिया ने बताया कि कांवड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर भारी वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया है।

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