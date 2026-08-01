Amroha News: दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर वनवे, स्टेट हाईवे पर जीरो किया ट्रैफिक

Amroha News: दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर भारी वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया है और हल्के वाहनों का ट्रैफिक वनवे कर दिया गया है। सावन माह के पहले सोमवार के चलते कावंड़ियों की संख्या बढ़ने से बिजनौर-बदायूं स्टेट हाईवे पर जीरो ट्रैफिक किया गया। इंदिरा चौक पर दिनभर जाम की स्थिति बनी रही।

Amroha News: दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर भारी वाहनों का रूट डायवर्ट करते हुए हल्के वाहनों का ट्रैफिक वनवे कर दिया गया है। जबकि दूसरी लेन कावंड़ियों के आवागमन के लिए खाली छोड़ी गई है। वहीं स्टेट हाईवे पर कावंड़ियों की संख्या बढ़ने पर जीरो ट्रैफिक कर दिया गया है। सावन माह का पहला सोमवार तीन अगस्त को है। जिसके चलते हरिद्वार से जल भरकर लौटने वाले कांवड़ियों की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसी स्थिति में बिजनौर-बदायूं स्टेट हाईवे पर चौकसी बढ़ा दी गई है। ट्रैफिक जीरो कर दिया गया है। शहर के इंदिरा चौक से ट्रैफिक खाद गुर्जर मार्ग की तरफ डायवर्ट किया जा रहा है। वहीं दिल्ली-लखन

जाम की स्थिति ऊ हाईवे पर भी भारी वाहनों का रूट डायवर्ट करते हुए हल्के वाहनों का संचालन के लिए वनवे ट्रैफिक की व्यवस्था कर दी गई है। दिल्ली की दिशा में जाने वाली सड़क पर हल्का ट्रैफिक संचालित किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ की लेन कावंड़ियों के लिए खाली छोड़ी गई है। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि स्टेट हाईवे पर ट्रैफिक जीरो कर दिया गया है। जबकि नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक वन-वे की व्यवस्था चल रही है。

इंदिरा चौक पर जाम इंदिरा चौक पर दिनभर बने रहे जाम के हालात

गजरौला। बिजनौर-बदायूं स्टेट हाईवे पर ट्रैफिक जीरो की व्यवस्था करने के बाद शहर के इंदिरा चौक पर दिनभर जाम के हालात बने रहे। ऐसी स्थिति में स्थानीय लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। कई एंबुलेंस जाम में फंसी दिखाई दी। वहीं छुट्टी के बाद स्कूल से घर लौट बच्चे भी घंटों तक जाम में फंसे रहे। यातायात व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई। चौराहे पर तैनात पुलिस का जाम खुलवाने में पसीना छूट गया।