Amroha News: दो बाइकों की टक्कर में तीन लोग घायल
Amroha News: दो बाइकों में टक्कर में तीन लोग घायल हो गए। यह घटना बिजनौर-बदायूं स्टेट हाईवे पर हुआ। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक घायल की हालत गंभीर है। पुलिस ने मामले की जांच और कार्रवाई की बात कही है।
Amroha News: दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में तीन लोग घायल हो गए। निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक घायल की हालत गंभीर देख चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया। जानकारी के अनुसार नगर के मोहल्ला मायापुरी निवासी जयविंद्र व वीरेश रविवार को मंडी धनौरा जा रहे थे। बिजनौर-बदायूं स्टेट हाईवे पर गांव अहरौला तेजवन के पास उनकी बाइक को सामने से आ रही दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में जयविंद्र व वीरेश समेत दूसरी बाइक पर सवार बछरायूं निवासी सलमान घायल हो गए। राहगीरों ने घायलों को पास ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सक ने वीरेश की हालत गंभीर देख प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया।
प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने मामले में तहरीर मिलने पर जांच व कार्रवाई करने की बात कही।
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