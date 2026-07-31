Amroha News: पुलिस पिकेट से चंद कदम की दूरी पर गल्ले से 97 हजार चोरी
Amroha News: चोरों ने शुक्रवार को पुलिस पिकेट से चंद कदम की दूरी पर एक बैटरी की दुकान से 97 हजार रुपये चोरी कर लिए। दुकान के मालिक नफीस जब नमाज अदा करने गए थे, तब चोर ने रकम चुरा ली। पुलिस ने घटना की जांच शुरू की है और सीसीटीवी फुटेज से चोर की पहचान की जा रही है।
Amroha News: चोरों ने पुलिस पिकेट से चंद कदम की दूरी पर बैटरी की दुकान के गल्ले से शुक्रवार दोपहर 97 हजार रुपये चोरी कर लिए। पुलिस ने मौका मुआयना किया। कोतवाली में तहरीर दी गई है। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से सैदनगली के कस्बा उझारी निवासी नफीस पुत्र लतीफ संभल बस स्टैंड चौराहे पर इनवर्टर-बैटरी की दुकान चलाते हैं। नफीस जुमे की नमाज अदा करने मस्जिद गए थे। इस दौरान एक चोर ने गल्ले में रखी 97 हजार रुपये की रकम साफ कर दी। नफीस लौटकर आए तो मामले की जानकारी हुई। सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कस्बा इंचार्ज अंकुर मलिक ने मौका मुआयना किया।
आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। बताया जा रहा है कि चोर सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। पुलिस उसकी शिनाख्त के प्रयास में जुटी है। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि मामले में जांच-पड़ताल की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। गौरतलब है कि नगर के अति व्यस्त संभल अड्डे पर 24 घंटे पुलिस पिकेट तैनात रहती है। दुकान से संभल अड्डे की दूरी महज 20 कदम है।
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