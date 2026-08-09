Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Amroha News: सैदनगली में दो महिलाओं के कान से सोने के कुंडल खींचे, मचा हड़कंप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
Follow us on Google News
share

Amroha News: शुक्रवार रात सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव हरियाना में चोरों ने दो महिलाओं के कानों से सोने के कुंडल खींच लिए और दो घरों से कीमती सामान चुरा लिया। ममता के कान फट गए, जबकि तसलीम की पत्नी के कान से भी कुंडल निकाल लिए गए। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

Amroha News: सैदनगली में दो महिलाओं के कान से सोने के कुंडल खींचे, मचा हड़कंप

Amroha News: चोरों ने शुक्रवार रात थाना सैदनगली क्षेत्र के गांव हरियाना में दो महिलाओं के कानों से सोने के कुंडल खींच लिए। दो घरों से कीमती सामान भी समेट ले लिया। पुलिस जांच-पड़ताल के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है। जानकारी के मुताबिक दीवार फांदकर तीन चोर विजय सिंह के घर में घुस गए। बरामदे में सो रही उसकी पत्नी ममता के एक कान से चुपचाप तरीके से कुंडल निकाल लिया। लेकिन, दूसरे कान से कुंडल नहीं निकला तो चोरों ने जबरन खींच लिया, जिससे कान फट गया। ममता की चीख निकल गई। ममता का कहना है कि चोरों की संख्या तीन थी।

चोर भाग निकले। उधर, तसलीम की पत्नी के कानों से भी चोरों ने सोने के कुंडल निकाल लिए। गुफरान व हबीब के घर से चोरों ने कीमती सामान समेट लिया। घटना की जानकारी होने पर गांव में हड़कंप मच गया। शनिवार सुबह सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना किया है। थाने में तहरीर दी गई। थानाध्यक्ष संजय प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में जांच-पड़ताल के बाद कार्रवाई की जा रही है। गांव में चार घरों में चोरी की घटना से दहशत फैली है। ग्रामीणों ने रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। गौरतलब है कि गुरुवार रात चोरों ने बेगपुर शर्की के मंदिर से साउंड सिस्टम व इनवर्टर आदि सामान चोरी कर लिया था।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Amroha Latest News Crime News Amroha News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।