Amroha News: सैदनगली में दो महिलाओं के कान से सोने के कुंडल खींचे, मचा हड़कंप
Amroha News: शुक्रवार रात सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव हरियाना में चोरों ने दो महिलाओं के कानों से सोने के कुंडल खींच लिए और दो घरों से कीमती सामान चुरा लिया। ममता के कान फट गए, जबकि तसलीम की पत्नी के कान से भी कुंडल निकाल लिए गए। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।
Amroha News: चोरों ने शुक्रवार रात थाना सैदनगली क्षेत्र के गांव हरियाना में दो महिलाओं के कानों से सोने के कुंडल खींच लिए। दो घरों से कीमती सामान भी समेट ले लिया। पुलिस जांच-पड़ताल के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है। जानकारी के मुताबिक दीवार फांदकर तीन चोर विजय सिंह के घर में घुस गए। बरामदे में सो रही उसकी पत्नी ममता के एक कान से चुपचाप तरीके से कुंडल निकाल लिया। लेकिन, दूसरे कान से कुंडल नहीं निकला तो चोरों ने जबरन खींच लिया, जिससे कान फट गया। ममता की चीख निकल गई। ममता का कहना है कि चोरों की संख्या तीन थी।
चोर भाग निकले। उधर, तसलीम की पत्नी के कानों से भी चोरों ने सोने के कुंडल निकाल लिए। गुफरान व हबीब के घर से चोरों ने कीमती सामान समेट लिया। घटना की जानकारी होने पर गांव में हड़कंप मच गया। शनिवार सुबह सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना किया है। थाने में तहरीर दी गई। थानाध्यक्ष संजय प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में जांच-पड़ताल के बाद कार्रवाई की जा रही है। गांव में चार घरों में चोरी की घटना से दहशत फैली है। ग्रामीणों ने रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। गौरतलब है कि गुरुवार रात चोरों ने बेगपुर शर्की के मंदिर से साउंड सिस्टम व इनवर्टर आदि सामान चोरी कर लिया था।
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