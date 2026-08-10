Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Amroha News: किसान के घर लाखों की चोरी, स्टार्टर और केबिल ले उड़े चोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
Follow us on Google News
share

Amroha News: जोया के असगरीपुर गांव में चोरों ने किसान नदीम अहमद के घर में घुसकर 15 हजार की नकदी और आभूषण सहित लगभग चार लाख की कीमत का सामान चोरी कर लिया। सभी परिजन सो रहे थे। इसी रात डिडौली क्षेत्र में अन्य किसानों के नलकूपों से भी चोरी हुई। पीड़ित किसानों ने पुलिस में शिकायत की।

Amroha News: किसान के घर लाखों की चोरी, स्टार्टर और केबिल ले उड़े चोर

Amroha News: जोया। दीवार फांदकर किसान के घर में घुसे चोरों ने 15 हजार की नकदी व आभूषण समेत लगभग चार लाख की कीमत का सामान चोरी कर लिया। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। डिडौली क्षेत्र के गांव असगरीपुर में पेशे से किसान नदीम अहमद का परिवार रहता है। शनिवार रात दीवार फांदकर चोर उनके घर में कूद गए। परिवार के सभी लोग उस वक्त गहरी नींद सो रहे थे। चोरों ने कमरों को खंगालते हुए सेफ का ताला तोड़ 15 हजार की नकदी व आभूषण समेत कीमती सामान चोरी कर लिया तथा फरार हो गए। उधर, दूसरी तरफ डिडौली क्षेत्र के गांव मिलक कटाई के जंगल में शनिवार रात चोरों ने किसानों के नलकूप के ताले तोड़कर एक दर्जन से अधिक स्टार्टर और उनका केबिल चोरी कर लिया।

ये भी पढ़ें:Hardoi News: एक रात छह घरों में चोरी, लाखों के जेवर-नगदी पार

पीड़ित किसान राजवीर सिंह, राम निवास,अनीस, मौला बख्श, महावीर समेत एक दर्जन से अधिक किसानों ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Amroha Latest News Crime News Amroha News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।