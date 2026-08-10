Amroha News: किसान के घर लाखों की चोरी, स्टार्टर और केबिल ले उड़े चोर

Amroha News: किसान के घर लाखों की चोरी, स्टार्टर और केबिल ले उड़े चोर
Amroha News: जोया के असगरीपुर गांव में चोरों ने किसान नदीम अहमद के घर में घुसकर 15 हजार की नकदी और आभूषण सहित लगभग चार लाख की कीमत का सामान चोरी कर लिया। सभी परिजन सो रहे थे। इसी रात डिडौली क्षेत्र में अन्य किसानों के नलकूपों से भी चोरी हुई। पीड़ित किसानों ने पुलिस में शिकायत की।
Amroha News: जोया। दीवार फांदकर किसान के घर में घुसे चोरों ने 15 हजार की नकदी व आभूषण समेत लगभग चार लाख की कीमत का सामान चोरी कर लिया। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। डिडौली क्षेत्र के गांव असगरीपुर में पेशे से किसान नदीम अहमद का परिवार रहता है। शनिवार रात दीवार फांदकर चोर उनके घर में कूद गए। परिवार के सभी लोग उस वक्त गहरी नींद सो रहे थे। चोरों ने कमरों को खंगालते हुए सेफ का ताला तोड़ 15 हजार की नकदी व आभूषण समेत कीमती सामान चोरी कर लिया तथा फरार हो गए। उधर, दूसरी तरफ डिडौली क्षेत्र के गांव मिलक कटाई के जंगल में शनिवार रात चोरों ने किसानों के नलकूप के ताले तोड़कर एक दर्जन से अधिक स्टार्टर और उनका केबिल चोरी कर लिया।
पीड़ित किसान राजवीर सिंह, राम निवास,अनीस, मौला बख्श, महावीर समेत एक दर्जन से अधिक किसानों ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी है।
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