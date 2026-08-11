Amroha News: किशोरी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या
Amroha News: मंडी धनौरा के एक गांव में एक किशोरी ने सोमवार दोपहर अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार वालों ने शव का अंतिम संस्कार बिना किसी कानूनी कार्रवाई के गंगा किनारे किया। किशोरी का शव कमरे में लटका मिला, जिसके बाद परिवार में हड़कंप मच गया। प्रभारी निरीक्षक ने मामले की जानकारी से इनकार किया।
Amroha News: मंडी धनौरा। क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने सोमवार दोपहर घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बिना कानूनी कार्रवाई शव का अंतिम संस्कार कर दिया। बताया जाता है कि दोपहर के वक्त किशोरी घर के कमरे में चली गई। इसके बहुत देर बाद तक भी जब उसके कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजन मौके पर पहुंचे। अंदर से जवाब नहीं मिलने पर परिजनों ने दरवाजा तोड़ दिया। किशोरी का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। परिजनों के बीच चीख-पुकार मच गई। आनन फानन में शव को नीचे उतारा गया। बिना पुलिस कार्रवाई आननफानन गंगा किनारे मृतका के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।
वहीं प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र सरोहा ने इस बावत जानकारी से इनकार किया है।
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