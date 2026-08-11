Amroha News: स्कूली बच्चों ने ओम के आकार में बनाई मानव श्रृंखला
Amroha News: हसनपुर के एचएसएस पब्लिक स्कूल के छात्रों ने शिवरात्रि पर ओम के आकार में मानव श्रंखला बनाकर भगवान शिव की आराधना की। प्रधानाचार्य अंकुर काशिव ने बताया कि सावन माह भगवान शिव के लिए विशेष होता है। इस माह में जलाभिषेक की परंपरा भी मनाई जाती है, जिसे भगवान शिव के लिए समर्पित किया गया है।
Amroha News: हसनपुर। नगर के एचएसएस पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राओं ने सोमवार को विद्यालय परिसर में शिवरात्रि पर्व पर ओम के आकार में मानव श्रंखला बनाकर भगवान शिव की आराधना की। प्रधानाचार्य अंकुर काशिव ने बताया कि सावन माह व भगवान शिव का विशेष संबंध है। इसे भगवान शिव का माह भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था। मंथन से निकले 14 रत्नों के साथ पहले विष निकला। यह विष पूरी सृष्टि को जला सकता था। इस पर सभी देव-दानव भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए विष अपने कंठ में धारण कर लिया।
विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वह नीलकंठ कहलाए। विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया, तभी से सावन माह में जलाभिषेक की परंपरा है। भगवान शिव सावन माह में जल्दी प्रसन्न होते हैं।
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