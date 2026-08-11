Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Amroha News: स्कूली बच्चों ने ओम के आकार में बनाई मानव श्रृंखला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
Follow us on Google News
share

Amroha News: हसनपुर के एचएसएस पब्लिक स्कूल के छात्रों ने शिवरात्रि पर ओम के आकार में मानव श्रंखला बनाकर भगवान शिव की आराधना की। प्रधानाचार्य अंकुर काशिव ने बताया कि सावन माह भगवान शिव के लिए विशेष होता है। इस माह में जलाभिषेक की परंपरा भी मनाई जाती है, जिसे भगवान शिव के लिए समर्पित किया गया है।

Amroha News: स्कूली बच्चों ने ओम के आकार में बनाई मानव श्रृंखला

Amroha News: हसनपुर। नगर के एचएसएस पब्लिक स्कूल के छात्र-छात्राओं ने सोमवार को विद्यालय परिसर में शिवरात्रि पर्व पर ओम के आकार में मानव श्रंखला बनाकर भगवान शिव की आराधना की। प्रधानाचार्य अंकुर काशिव ने बताया कि सावन माह व भगवान शिव का विशेष संबंध है। इसे भगवान शिव का माह भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था। मंथन से निकले 14 रत्नों के साथ पहले विष निकला। यह विष पूरी सृष्टि को जला सकता था। इस पर सभी देव-दानव भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए विष अपने कंठ में धारण कर लिया।

ये भी पढ़ें:Sawan Shivratri: सावन शिवरात्रि को जल में क्या मिलाकर चढ़ाना चाहिए? 12 राशियां करें ये उपाय, जानें जल चढ़ाने का मंत्र

विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वह नीलकंठ कहलाए। विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया, तभी से सावन माह में जलाभिषेक की परंपरा है। भगवान शिव सावन माह में जल्दी प्रसन्न होते हैं।

ये भी पढ़ें:Amroha News: शिवाला मंदिर में जलाभिषेक को उमड़े भक्त
ये भी पढ़ें:Ghumla News: 22 किमी डाक यात्रा कर पांच छात्राओं ने देवाकी बाबाधाम में किया जलाभिषेक
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Amroha Latest News Amroha News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।