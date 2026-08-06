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Amroha News: एसपी ने किया कांवड़ यात्रा मार्ग व मंदिर का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: मंडी धनौरा में एसपी लखन सिंह यादव ने बुधवार को बदायूं-बिजनौर स्टेट हाईवे पर रसूलपुर पुलिस चौकी का निरीक्षण किया। उन्होंने कांवड़ यात्रा मार्ग की सुरक्षा की पुष्टि की, और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया। इस दौरान सीओ और अन्य पुलिस अधिकारी भी उनके साथ थे।

Amroha News: एसपी ने किया कांवड़ यात्रा मार्ग व मंदिर का निरीक्षण

Amroha News: मंडी धनौरा। एसपी लखन सिंह यादव बुधवार दोपहर क्षेत्र में बदायूं-बिजनौर स्टेट हाईवे पर बिजनौर जिले की सीमा से सटी रसूलपुर पुलिस चौकी पहुंचे। कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। शिव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक की बावत जानकारी की। कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद होली पार्क चौराहा, गोलघर व पत्थरकुटी शिव मंदिर के पास पुलिस बैरियर के स्थान देखें। पत्थर कुटी शिव मंदिर पर जलाभिषेक के संबंध में जानकारी की। इस दौरान सीओ अंजलि कटारिया, प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र सरोहा, एसएसआई हरपत सिंह, नीरज कुमार, कुलदीप सिंह आदि मौजूद रहे।

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