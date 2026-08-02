Amroha News: दो बाइक सवार छह वर्षीय बच्ची को हाईवे किनारे छोड़कर फरार, पीआरवी ने पुलिस को सुपुर्दगी में दिया
Amroha News: डिडौली के नीलीखेड़ी क्षेत्र में एक छह वर्षीय बच्ची रविवार को घबराई हुई अवस्था में हाईवे के पास मिली। यूपी-112 पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित किया और डिडौली पुलिस के सुपुर्द कर दिया। बच्ची ने बताया कि उसे दो बाइक सवारों ने मामा के बुलाने के बहाने अगवा किया था। पुलिस अब उसके परिजनों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
Amroha News: डिडौली क्षेत्र में हाईवे स्थित गांव नीलीखेड़ी के पास सर्विस रोड पर रविवार को घबराई हुई अवस्था में घुमती मिली छह वर्षीय बच्ची को यूपी-112 पुलिस ने सुरक्षित संरक्षण में लेकर डिडौली पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस बच्ची के परिजनों का पता लगाने में जुटी है। जानकारी के मुताबिक सर्विस रोड पर एक बच्ची घबराई हुई घूम रही थी। वहां मौजूद दुकानदार जावेद ने इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दे दी। सूचना मिलते ही यूपी-112 पर तैनात हेड कांस्टेबल रामकुमार और सिपाही दीपक तोमर मौके पर पहुंचे और बच्ची से पूछताछ की। बच्ची ने अपना नाम बुशरा पुत्री बाबू तथा मां का नाम आयशा बताया।
उसने बताया कि वह संभल बस अड्डे के पास की रहने वाली है। बच्ची के मुताबिक वह स्कूल के पास अपनी मौसेरी बहन आलिया के साथ खेल रही थी। इसी दौरान दो बाइक सवार आए और मामा के बुलाने की बात कहकर उसे बाइक पर बैठा लिया। बाद में नीलीखेड़ी रोड पर उतारकर खाना लेने की बात कहते हुए उसे वहीं छोड़कर चले गए। पुलिस ने बच्ची से उसके घर का पूरा पता जानने का प्रयास किया, लेकिन वह स्पष्ट जानकारी नहीं दे सकी। फिलहाल बच्ची सुरक्षित है और डिडौली थाना पुलिस उसके परिजनों का पता लगाने के साथ ही पूरे मामले की जांच कर रही है।
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