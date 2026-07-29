Amroha News: गुरु पूर्णिमा पर हलवा का प्रसाद वितरित
Amroha News: गुरुवार को गुरु पूर्णिमा पर श्रीराधे श्याम संकीर्तन कमेटी ने मुख्य चौराहे पर हलवा का प्रसाद वितरित किया। इस कार्यक्रम में ओमप्रकाश गुप्ता, विनीत गुप्ता, राजकुमार टांक, संजीव तोमर, राजीव तोमर, राहुल गुप्ता, दीपक गुप्ता और विनय शर्मा जैसे प्रमुख लोग उपस्थित थे।
Amroha News: जोया। बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर श्रीराधे श्याम संकीर्तन कमेटी ने मुख्य चौराहे पर हलवा का प्रसाद वितरित किया। इस दौरान ओमप्रकाश गुप्ता, विनीत गुप्ता, राजकुमार टांक, संजीव तोमर, राजीव तोमर, राहुल गुप्ता, दीपक गुप्ता, विनय शर्मा आदि मौजूद रहे।
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