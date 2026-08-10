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Amroha News: कामिका एकादशी पर खाटू श्याम की ज्योति की प्रज्ज्वलित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: मंडी धनौरा में रविवार रात टीचर्स कालोनी महादेव में श्री खाटू श्याम मित्र मंडल ने कामिका एकादशी पर 300वीं पवित्र ज्योति प्रज्ज्वलित की। इस अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक दीपक शर्मा ने भजनों की प्रस्तुति दी। कई सेवादार और स्थानीय लोग इसमें शामिल रहे।

Amroha News: कामिका एकादशी पर खाटू श्याम की ज्योति की प्रज्ज्वलित

Amroha News: मंडी धनौरा। रविवार रात नगर की टीचर्स कालोनी महादेव में श्री खाटू श्याम मित्र मंडल के संयोजन में कामिका एकादशी पर श्याम सरकार की 300वीं पवित्र ज्योति प्रज्ज्वलित कर भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन गायक दीपक शर्मा ने भजनों का गायन किया। सेवादार दीपक शर्मा ने मोरछड़ी का झाड़ा लगाया। इस दौरान सर्वेश शर्मा, ज्योति, पुष्पेंद्र, अंबर, रिंकी, पूनम, सुमन, सोनिया अग्रवाल, सचिन, नीरज रस्तौगी, सौरभ शर्मा, नरेंद्र, विशाल, हर्ष, शौर्य मित्तल, राखी, धर्मेंद्र, नमन, अमित, विपिन, पारस, धर्मेंद्र आदि रहे।

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