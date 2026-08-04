Amroha News: अमरोहा में गूंजा हर-हर महादेव का जयघोष
Amroha News: अमरोहा में सावन माह के पहले सोमवार पर शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक शुरू हुआ। श्रद्धालुओं ने गंगाजल से जलाभिषेक किया और मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिसमें पुलिस बल तैनात रहे और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई।
Amroha News: अमरोहा, संवाददाता। सावन माह के पहले सोमवार पर तड़के शुभ मुहूर्त में जिलेभर के शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक शुरू हो गया जो शाम तक जारी रहा। हरिद्वार व बृजघाट से कांवड़ में लाए गंगाजल से शिवभक्तों ने भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए प्रमुख मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। सुरक्षा को लेकर पुलिस-प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहा।अमरोहा में वासुदेव तीर्थ स्थल, श्रीबाबा गंगानाथ मंदिर, नौगावां सादात के गजस्थल, पीला कुंड शिव मंदिर समेत अन्य प्रमुख मंदिरों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी भीड़ की निगरानी करते रहे।
सीसीटीवी कैमरों से पल-पल की गतिविधि पर नजर रखी गई। गौरतलब है कि बीती 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है। जिले में नेशनल व स्टेट हाईवे से कांवड़ियों के जत्थे लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। चारों ओर हर-हर महादेव व बोल बम की गूंज से वातावरण शिवमयी बना है। सोमवार को सावन माह के पहले सोमवार पर शिवालयों में दिनभर जलाभिषेक, पूजा-अर्चना का क्रम चला। शिवभक्तों ने विधि विधान संग भगवान शिव की पूजा व जलाभिषेक कर परिवार संग समाज में खुशहाली की कामना की। वहीं सावन के पहले सोमवार का जलाभिषेक जिले में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर पुलिस-प्रशासन ने राहत की सांस ली।
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