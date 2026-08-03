Amroha News: सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धा संग किया जलाभिषेक
Amroha News: हसनपुर में सावन के पहले सोमवार को शिव भक्तों ने हरिद्वार और बृजघाट से गंगाजल लाकर विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक किया। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई और सफाई अभियान भी चलाया गया। इस अवसर पर भक्ति संगीत के साथ हर-हर महादेव का उद्घोष गूंजता रहा।
Amroha News: हसनपुर। सावन माह के पहले सोमवार को हरिद्वार एवं बृजघाट से गंगाजल लाकर शिवभक्तों ने शिवालयों में जलाभिषेक किया। हर ओर हर-हर महादेव का उद्घोष गूंज उठा। प्रसिद्ध झारखंड महादेव शिवाला मंदिर पर तड़के से ही जलाभिषेक के लिए शिवभक्तों की लाइन लगी शुरू हो गई। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, दही से अभिषेक कर बेल पत्र, चावल व पुष्प संग भगवान शिव की पूजा की। भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिरों पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात किया गया।मां चामुंडा मंदिर, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, माई जी महाराज का मंदिर आदि में भी सुबह से ही भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया।
मंदिरों में लोटा, जल, कांवड़, गंगाजल लेकर आए भक्तों की लाइन अलग लगी। इस दौरान मंदिरों में घंटी, घड़ियाल, शंख के बीच भोलेनाथ के उद्घोष से माहौल भक्तिमयी बना रहा। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी शिव भक्तों की सुरक्षा के चलते पुलिस बल के संग मंदिरों पर गश्त करते रहे। नगर पालिका प्रशासन ने मंदिरों में विशेष सफाई अभियान चलाते हुए चूने आदि का छिड़काव कराया।
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