Amroha News: डिडौली में वन-वे ट्रैफिक के चलते लगा भीषण जाम, पुलिस का पसीना छूटा
Amroha News: कांवड़ यात्रा के दौरान डिडौली में वन-वे यातायात व्यवस्था के कारण रविवार को भीषण जाम लग गया। इससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक घंटे की मेहनत से जाम को clearing किया। यातायात प्रभारी ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की।
Amroha News: कांवड़ यात्रा के दौरान लागू की गई वन-वे यातायात व्यवस्था के कारण रविवार दोपहर कस्बा डिडौली में भीषण जाम लग गया। जाम के चलते दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही डिडौली पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था संभालने में जुट गई। पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए वाहनों को व्यवस्थित कराकर उन्हें निकाला। करीब एक घंटे की मेहनत के बाद जाम पर काबू पाया गया और आवागमन सामान्य हो सका। जाम खुलने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। यातायात प्रभारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।
उन्होंने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और पुलिस का सहयोग करने की अपील की।
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