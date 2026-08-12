Amroha News: राकेश जैन बने सेवा भारती के नगर अध्यक्ष
Amroha News: सेवा भारती अमरोहा ने रविवार को मोहल्ला कोट में नगर कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की। बैठक में राकेश जैन को सर्वसम्मति से नगर का अध्यक्ष चुना गया। नवनियुक्त अध्यक्ष ने सेवा कार्यों को बढ़ाने और समाज सुधार के लिए सक्रियता से काम करने का संकल्प लिया।
Amroha News: सेवा भारती अमरोहा द्वारा नगर कार्यकारिणी के गठन के लिए रविवार को मोहल्ला कोट में बैठक आयोजित की गई। बैठक में राकेश जैन को सर्वसम्मति से नगर का अध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कोषाध्यक्ष वेद प्रकाश द्वारा किया गया। नगर अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया में जिला अध्यक्ष मीनाक्षी वर्मा, जिला मंत्री हिमांशु अग्रवाल एवं जिला कोषाध्यक्ष वेद प्रकाश की प्रमुख भूमिका रही। नवनियुक्त नगर अध्यक्ष राकेश जैन ने सेवा भारती के सेवा कार्यों को नगर के प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन एवं सामाजिक समरसता के क्षेत्र में सक्रियता से कार्य करने का संकल्प लिया।
कार्यक्रम के अंत में जिला मंत्री हिमांशु अग्रवाल ने सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सेवा भारती का उद्देश्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सेवा एवं सहयोग पहुंचाना है। उन्होंने नवनियुक्त नगर अध्यक्ष को शुभकामनाएं देते हुए सभी कार्यकर्ताओं से सेवा कार्यों को और अधिक विस्तार देने का आह्वान किया। इस दौरान जय किशन, पुरुषोत्तम सरन, राजीव अग्रवाल, पीयूष रस्तोगी, अंजू जैन, रणवीर, सुशील, अनिल, शुभम दिवाकर, रवि सैनी एवं किरण यादव आदि मौजूद रहे।
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