Amroha News: ई रिक्शा बाइक की आमने-सामने की टक्कर में दो घायल
Amroha News: आदमपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार ई-रिक्शा और बाइक की टक्कर में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क पर कूड़ा और मिट्टी जमा होने से हादसे की संभावनाएं बढ़ गई हैं।
Amroha News: ढवारसी। आदमपुर क्षेत्र में सोमवार शाम सड़क किनारे पड़े कूड़े और मिट्टी के ढेर एक बार फिर हादसे की वजह बन गए। आदमपुर-बीझलपुर मार्ग पर तेज रफ्तार ई-रिक्शा और बाइक की आमने-सामने की टक्कर में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को गंभीर हालत में मेरठ के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जबकि पुलिस ई-रिक्शा तथा चालक को थाने ले आई।
हादसे की जानकारी
जानकारी के अनुसार गांव सूवरा निवासी रामनिवास पुत्र मान सिंह अपने साथी कल्यान पुत्र भीमसेन के साथ बाइक से आदमपुर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती परिवार के सदस्य को देखने जा रहे थे। रामनिवास बाइक चला रहा था। जैसे ही उनकी बाइक आदमपुर तथा बीझलपुर के बीच पहुंची कि सामने से तेज गति से आ रहे ई-रिक्शा से टक्कर हो गई। दोनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी देते हुए दोनों घायलों को निजी अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने हालत नाजुक देखते हुए उन्हें मेरठ के हायर सेंटर रेफर कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क किनारे कूड़ा और मिट्टी जमा होने से रास्ता संकरा हो चुका है, जिसे हटवाने की मांग की है。
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