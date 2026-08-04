Amroha News: एसडीएम ने ली राजस्व निरीक्षक व लेखपालों की बैठक
Amroha News: मंडी धनौरा में एसडीएम शैलेष दुबे ने राजस्व निरीक्षक और लेखपालों के साथ बैठक की। बैठक में प्रशासनिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। जनगणना और वोटर लिस्ट में सुधार की दिशा में भी दिशा-निर्देश दिए गए।
Amroha News: मंडी धनौरा। मंगलवार को तहसील सभागार में एसडीएम शैलेष दुबे ने राजस्व निरीक्षक व लेखपालों की बैठक ली। राजस्व व प्रशासनिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर लंबित कार्यों को जल्द निपटाने का निर्देश दिया। कहा कि प्रशासनिक व जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्व से जुड़े मामलों, नामांतरण, अंश निर्धारण, रोवर नाप, जनगणना की तैयारियों व धारा 24 एवं धारा 116 से संबंधित प्रकरणों की गहनता संग समीक्षा की। इसके अलावा मत्स्य पालन की प्रगति रिपोर्ट व कई विभागों से प्राप्त आवेदनों और पत्रों पर हुई कार्रवाई की भी बिंदुवार जानकारी ली। निर्देशित किया कि वोटर लिस्ट में किसी भी त्रुटि का तत्काल सुधार किया जाए।
बूथों की जियो-टैगिंग की सही फीडिंग सुनिश्चित करने पर जोर दिया। 100 साल से अधिक आयु वाले मतदाताओं का आधार से सत्यापन व वर्तमान एवं पूर्व जनप्रतिनिधियों के विवरणों का सत्यापन समय पर पूरा करने के लिए कहा। जनगणना को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान तहसीलदार मूसराम थारू, नायब तहसीलदार राजपाल सिंह, कानूनगो मनोज कुमार, लेखपाल विकास यादव, रमेश सैनी, इशतेकार मलिक, अंकुल कुमार, दिनेश कुमार, मोहित चौधरी, रितू सिद्धू, प्रदीप कुमार, सचिन सिद्धू, रोहित यादव, दीपक कुमार, अमित कुमार, निकेश, अय्यूब अली, धनराज, कविता गिल अमित आदि मौजूद रहे।
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