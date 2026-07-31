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Amroha News: उपासना व जुनैद का कुश्ती प्रतियोगिता में जिला स्तर के लिए चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: शहर के शिव इंटर कालेज में एक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ प्रधानाचार्य शरद शर्मा ने किया। उपासना ने रोहिका, शोभा ने मोनी और जुनैद ने औवेश को हराया। विजेता खिलाड़ी जिला स्तर पर अगली प्रतियोगिता में भाग लेंगे। निर्णायक मंडल में शैलेंद्र कुमार और चंचल रानी शामिल रहे।

Amroha News: उपासना व जुनैद का कुश्ती प्रतियोगिता में जिला स्तर के लिए चयन

Amroha News: शहर के शिव इंटर कालेज में गुरुवार को संकुल स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसका शुभारंभ कालेज के प्रधानाचार्य शरद शर्मा ने किया। उपासना ने रोहिका व शोभा ने मोनी को चित किया। जुनैद ने औवेश को कहराया। प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी जिला स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। बालिका वर्ग की 44 किग्रा वर्ग में रोहिका व उपासना के बीच मुकाबला हुआ। इसमें कड़े मुकाबले के बीच उपासना ने रोहिका को पराजित किया। 50 किग्रा वर्ग में शोभा व मोनी के बीच कुश्ती कराई गई। इसमें शोभा ने जीत दर्ज की। 50 किग्रा बालक वर्ग में जुनैद ने ओवैस को चित किया।

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निर्णायक मंडल में शैलेंद्र कुमार, चंचल रानी रहे। रेफरी की भूमिका खेल शिक्षक बिजेंद्र सिंह ने निभाई। प्रधानाचार्य ने बताया कि विजेता खिलाड़ी जिला स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे।

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