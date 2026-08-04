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Amroha News: पुलिस चौकी से 300 मीटर की दूरी पर स्कूल में चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: मंडी धनौरा के रामपुर तगा गांव के प्राथमिक विद्यालय में सोमवार सुबह चोरों ने चोरी की वारदात अंजाम दी। चोरों ने स्कूल का ताला तोड़कर पांच पंखे, गैस चूल्हा, सिलेंडर और अन्य सामान चुरा लिया। लगातार बढ़ती चोरियों से लोग दहशत में हैं और पुलिस पर गश्त नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं।

Amroha News: पुलिस चौकी से 300 मीटर की दूरी पर स्कूल में चोरी

Amroha News: मंडी धनौरा। क्षेत्र की रामपुर पुलिस चौकी से 300 मीटर दूर स्थित गांव रामपुर तगा के प्राथमिक विद्यालय द्वितीय में सोमवार सुबह चोरों ने चोरी की वारदात अंजाम दी। चोर स्कूल का ताला तोड़कर पांच पंखे, गैस चूल्हा, सिलेंडर, राशन व अन्य सामान चोरी कर ले गए। लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से लोगों में दहशत बनी है। पुलिस पर रात्रि गश्त नहीं करने का आरोप लगाया जा रहा है। लंबित सभी मामलों के जल्द खुलासे की मांग उठाई गई है। प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र सरोहा ने जल्द सभी घटनाओं का खुलासा किए जाने की बात कही।

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