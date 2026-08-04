Amroha News: पुलिस चौकी से 300 मीटर की दूरी पर स्कूल में चोरी
Amroha News: मंडी धनौरा के रामपुर तगा गांव के प्राथमिक विद्यालय में सोमवार सुबह चोरों ने चोरी की वारदात अंजाम दी। चोरों ने स्कूल का ताला तोड़कर पांच पंखे, गैस चूल्हा, सिलेंडर और अन्य सामान चुरा लिया। लगातार बढ़ती चोरियों से लोग दहशत में हैं और पुलिस पर गश्त नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं।
Amroha News: मंडी धनौरा। क्षेत्र की रामपुर पुलिस चौकी से 300 मीटर दूर स्थित गांव रामपुर तगा के प्राथमिक विद्यालय द्वितीय में सोमवार सुबह चोरों ने चोरी की वारदात अंजाम दी। चोर स्कूल का ताला तोड़कर पांच पंखे, गैस चूल्हा, सिलेंडर, राशन व अन्य सामान चोरी कर ले गए। लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से लोगों में दहशत बनी है। पुलिस पर रात्रि गश्त नहीं करने का आरोप लगाया जा रहा है। लंबित सभी मामलों के जल्द खुलासे की मांग उठाई गई है। प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र सरोहा ने जल्द सभी घटनाओं का खुलासा किए जाने की बात कही।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।