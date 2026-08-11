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Amroha News: शिवालयों में सावन शिवरात्रि पर गूंजा हर-हर महादेव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: दिनभर जलाभिषेक को लगा रहा शिव भक्तों का तांता शिवालयों में सावन शिवरात्रि पर गूंजा हर-हर महादेवशिवालयों में सावन शिवरात्रि पर गूंजा हर-हर महादेव

Amroha News: शिवालयों में सावन शिवरात्रि पर गूंजा हर-हर महादेव

Amroha News: सावन मास की शिवरात्रि के अवसर पर मंगलवार को क्षेत्र के शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। शिव भक्तों ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की। हरिद्वार व बृजघाट से कांवड़ में लाए गंगा जल से शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। सुबह से ही शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों का तांता लगा रहा। हर हर महादेव बोल बम-बम के जयकारों से शिवालय गूंज उठे हैं। सावन मास की शिवरात्रि को लेकर शिवभक्तों में खासा उत्साह रहा। मंगलवार को सावन शिवरात्रि के अवसर पर जिलेभर में शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया।

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बारिश में भीगते हुए शिवभक्त जलाभिषेक के लिए शिवालयों में पहुंचे। विधिविधान के साथ भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक किया। वहीं, ब्रजघाट व हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़िए निर्धारित शुभ समय में शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। दिनभर जलाभिषेक के लिए शिवभक्तों का शिवालयों में तांता लगा रहा। अमरोहा के वासुदेव तीर्थ स्थल, बाबा गंगानाथ मंदिर, 84 घंटे वाला मंदिर, सहित प्रसिद्ध मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा है। शिव भक्तों ने भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना कर परिवार के खुशहाली की कामना की। हर हर महादेव बोल बम-बम का जयघोष किया। शिवरात्रि के जलाभिषेक के चलते शिवालयों में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम रहे।

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