Amroha News: सावन कांवड़ यात्रा : मंडी धनौरा तहसील क्षेत्र तीन सेक्टरों में बांटा
Amroha News: सावन कांवड़ यात्रा के लिए तहसील प्रशासन ने तैयारियाँ तेज कर दी हैं। एसडीएम शैलेष कुमार दुबे ने क्षेत्र को तीन सेक्टरों में बांटते हुए ड्यूटियाँ लगाई हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार और 10 अगस्त को शिवरात्रि पर्व के दौरान कांवड़ियों की संख्या में वृद्धि होगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष निगरानी की जाएगी।
Amroha News: सावन कांवड़ यात्रा को लेकर तहसील प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एसडीएम शैलेष कुमार दुबे ने कांवड़ यात्रा एवं शिवरात्रि पर्व के मद्देनजर तहसील क्षेत्र को तीन सेक्टरों में बांटते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट, राजस्व निरीक्षक व लेखपालों की ड्यूटी लगाई है। सावन के प्रत्येक सोमवार संग 10 अगस्त को शिवरात्रि पर्व के दौरान कांवड़ियों की भीड़ सबसे अधिक रहेगी। प्रमुख शिवालयों पर श्रद्धालुओं का भारी आवागमन रहेगा। हरिद्वार, बृजघाट एवं अन्य गंगा घाटों से गंगाजल लाने वाले शिवभक्तों की सुविधा व सुरक्षा के लिए कांवड़ यात्रा मार्ग, सेवा शिविर, विश्राम स्थल व संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी बरतने का निर्देश दिया गया है।
प्रशासनिक व्यवस्था के तहत गजरौला चौपला से बृजघाट तक नायब तहसीलदार राजपाल सिंह, बछरायूं से कुंमराला तक तहसीलदार मूसाराम थारू व रसूलपुर चौकी से मंडी धनौरा तक नायब तहसीलदार अजीत कुमार सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेंगे। तीनों सेक्टरों में दिन-रात अलग-अलग पालियों में राजस्व अधिकारी-कर्मचारी लगातार भ्रमण कर व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे।
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