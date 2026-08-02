Amroha News: मारपीट के मामले में चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट
Amroha News: गांव पपसरा बांगर में चार लोगों ने खजान सिंह नामक ग्रामीण पर लाठी-डंडों से हमला किया। खजान सिंह का आरोप है कि उन्हें गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि इस मामले में तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है और जांच जारी है।
Amroha News: थाना क्षेत्र के गांव पपसरा बांगर में चार लोगों ने एक ग्रामीण को मारपीट कर घायल कर दिया। गांव निवासी खजान सिंह का आरोप है कि बीती एक अगस्त को गांव के ही निवासी श्याम सिंह, नीटू, टीटू व पिंटू ने उनके साथ गाली-गलौज व लाठी-डंडों से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में वह घायल भी हो गए। प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र सरोहा ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।