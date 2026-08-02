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Amroha News: मारपीट के मामले में चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: गांव पपसरा बांगर में चार लोगों ने खजान सिंह नामक ग्रामीण पर लाठी-डंडों से हमला किया। खजान सिंह का आरोप है कि उन्हें गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि इस मामले में तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है और जांच जारी है।

Amroha News: मारपीट के मामले में चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट

Amroha News: थाना क्षेत्र के गांव पपसरा बांगर में चार लोगों ने एक ग्रामीण को मारपीट कर घायल कर दिया। गांव निवासी खजान सिंह का आरोप है कि बीती एक अगस्त को गांव के ही निवासी श्याम सिंह, नीटू, टीटू व पिंटू ने उनके साथ गाली-गलौज व लाठी-डंडों से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में वह घायल भी हो गए। प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र सरोहा ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।

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