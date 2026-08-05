Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Amroha News: रोटरी क्लब आकर्षण ने पौधे लगाकर देखरेख का संकल्प लिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
Follow us on Google News
share

Amroha News: हसनपुर के रोटरी क्लब ने सैदनगली कस्बे के सरस्वती विद्या मंदिर में मंगलवार को पौधरोपण किया। क्लब ने 25 विभिन्न प्रकार के पौधे लगाकर उनकी देखरेख करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को पर्यावरण के महत्व के बारे में जानकारी दी गई और अधिक पौधे लगाने की अपील की गई।

Amroha News: रोटरी क्लब आकर्षण ने पौधे लगाकर देखरेख का संकल्प लिया

Amroha News: हसनपुर। रोटरी क्लब आकर्षण पदाधिकारी एवं सदस्यों ने मंगलवार को सैदनगली कस्बे के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज में पौधरोपण किया। विभिन्न प्रकार के लगभग 25 पौधे लगाकर उनकी देखरेख करने का संकल्प लिया। क्लब अध्यक्ष डॉ.पुनीत कुमार गुप्ता, क्लब ट्रेनर एवं आईटी डायरेक्टर आदेश कुमार अग्रवाल ने विद्यालय के वंदना कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को रोटरी संग पर्यावरण के महत्व की जानकारी दी। पर्यावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। इस दौरान राजीव अग्रवाल सर्राफ, संजय गर्ग, सचिन कसाना, जोगिंद्र चावला, विद्यालय प्रधानाचार्य दिवाकर पांडे, सरस्वती शिशु मंदिर प्रधानाचार्य प्रभा शंकर तिवारी, शिशु वाटिका प्रधानाचार्या हितेश शर्मा आदि मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Amroha Latest News Amroha News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।