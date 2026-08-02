Amroha News: हसनपुर में रोटरी क्लब ने विद्यालय परिसर में रोपे पौधे
Amroha News: रोटरी क्लब ने रविवार को प्रयास वर्ल्ड स्कूल परिसर में पौधरोपण किया। अध्यक्ष अशोक आर्य ने कहा कि इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना और प्रदूषण कम करना है। सचिव सत्येंद्र कुमार त्यागी ने बताया कि पेड़ हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। इस कार्यक्रम में कई सदस्य और प्रधानाचार्या डॉ. पारुल मलिक उपस्थित रहीं।
Amroha News: रोटरी क्लब द्वारा रविवार को नगर के प्रयास वर्ल्ड स्कूल परिसर में पौधरोपण किया गया, जिसमें विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए गए। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष अशोक आर्य ने बताया कि पौधरोपण का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना, प्रदूषण कम करना और प्रकृति में संतुलन बनाए रखना है। क्लब सचिव सत्येंद्र कुमार त्यागी ने कहा कि वृक्ष हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग है। धरती पर पेड़-पौधों के अस्तित्व के बिना मनुष्य, जानवरों, अन्य जीवधारियों का अस्तित्व संभव नहीं है। इस दौरान सुनील अग्रवाल, सौरभ गुप्ता, अमित गर्ग, योगेश चौहान, अभिषेक अग्रवाल, अंकित गर्ग, मनोज अग्रवाल, अक्षय नागर आदि मौजूद रहे।
प्रधानाचार्या डॉ.पारुल मलिक ने सभी का आभार जताया।
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