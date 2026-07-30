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Amroha News: 35 सेमी बढ़ा तिगरी गंगा का जलस्तर, खादर क्षेत्र में ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: गजरौला में बारिश का असर तिगरी गंगा के जलस्तर पर दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में जलस्तर 35 सेमी बढ़कर 200.30 सेमी हो गया है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों की कठिनाइयाँ बढ़ गई हैं। खेतों और रास्तों में पानी भर गया है, और ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की अपील की है।

Amroha News: 35 सेमी बढ़ा तिगरी गंगा का जलस्तर, खादर क्षेत्र में ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी

Amroha News: गजरौला, संवाददाता। पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में हो रही बारिश का असर स्थानीय तिगरी गंगा के जलस्तर पर दिखने लगा है। बीते 24 घंटे में तिगरी गंगा का जलस्तर करीब 35 सेमी बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से खादर क्षेत्र के ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खेतों और रास्तों में पानी पहुंचने से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।बिजनौर बैराज से 131666 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद तिगरी गंगा का जलस्तर बुधवार को 35 सेमी बढ़कर 200.30 सेमी पर पहुंच गया। इसके पहले मंगलवार को गंगा का जलस्तर 199.95 सेमी दर्ज किया गया था।

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जलस्तर बढ़ने से तिगरी गंगा उफान पर है। गंगाघाटों के किनारे रखी पुरोहितों की झोपड़ियों में पानी भर गया है। कई झोपड़ियों को घाटों के किनारे से हटा दिया गया है। इसके अलावा ओसीता जगदेपुर, शीशोवाली, ढाको वाली समेत कई गांवों के खेतों में भी पानी भर गया है। लोगों को पानी के बीच से होकर पशु चारा लेने के लिए खेतों तक जाना पड़ रहा है। तिगरी गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही खादर क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों की चिंता भी अब बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इसी तरह जलस्तर बढ़ता रहा तो खेतों में पानी भरने के साथ ही संपर्क मार्ग भी प्रभावित हो सकते हैं। पशु चारे की व्यवस्था करने में भी परेशानी हो सकती है। फिलहाल जलस्तर बढ़ने से गंगा किनारे रहने वाले ग्रामीण लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से खादर क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने व जरूरत पड़ने पर ग्रामीणों की मदद के लिए आवश्यक इंतजाम करने की मांग की है। इस बावत जेई बाढ़ खंड सुभाष कुमार ने बताया कि गंगा खतरे के निशान से अभी काफी दूर है लेकिन बुधवार को 35 सेमी जलस्तर बढ़ा है। बारिश होने पर जलस्तर और भी बढ़ने की संभावना है।

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