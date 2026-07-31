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Amroha News: 15 सेमी और बढ़ा तिगरी गंगा का जलस्तर, खादर क्षेत्र के खेतों में बाढ़ के हालात

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: बारिश के कारण तिगरी गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। पिछले दो दिनों में जलस्तर 15 सेमी बढ़कर 200.50 सेमी हो गया है, जिससे खादर क्षेत्र के ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खेतों और रास्तों में पानी भरने से चलने में कठिनाई हो रही है। ग्रामीण प्रशासन से निगरानी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

Amroha News: 15 सेमी और बढ़ा तिगरी गंगा का जलस्तर, खादर क्षेत्र के खेतों में बाढ़ के हालात

Amroha News: बारिश का असर तिगरी गंगा के जलस्तर पर पड़ रहा है। बीते दो दिन में जलस्तर करीब 15 सेमी बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से खादर क्षेत्र के ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खेतों और रास्तों में पानी पहुंचने से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजनौर बैराज से 190299 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद तिगरी गंगा का जलस्तर शुक्रवार को 15 सेमी बढ़कर 200.50 सेमी पर पहुंच गया। इसके पहले गुरुवार को गंगा का जलस्तर 200.35 सेमी दर्ज किया गया था। जलस्तर बढ़ने से तिगरी गंगा उफान पर है। गंगाघाटों के किनारे रखी पुरोहितों की झोपड़ियों में पानी भर गया है।

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कई झोपड़ियों को घाटों के किनारे से हटा दिया गया है। इसके अलावा ओसीता जगदेपुर, शीशोवाली, ढाको वाली समेत कई गांवों के खेतों में भी पानी भर गया है। लोगों को पानी के बीच से होकर पशु चारा लेने के लिए खेतों तक जाना पड़ रहा है। तिगरी गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही खादर क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों की चिंता भी अब बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इसी तरह जलस्तर बढ़ता रहा तो खेतों में पानी भरने के साथ ही संपर्क मार्ग भी प्रभावित हो सकते हैं। पशु चारे की व्यवस्था करने में भी परेशानी हो सकती है। फिलहाल जलस्तर बढ़ने से गंगा किनारे रहने वाले ग्रामीण लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से खादर क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने व जरूरत पड़ने पर ग्रामीणों की मदद के लिए आवश्यक इंतजाम करने की मांग की है। इस बावत जेई बाढ़ खंड सुभाष कुमार ने बताया कि गंगा खतरे के निशान से अभी काफी दूर है लेकिन जलस्तर बढ़ा है।

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