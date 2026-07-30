Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Amroha News: अलीगढ़ मार्ग पर घूम रहे छुट्टा पशु, शिव भक्तों की सुरक्षा को खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
Follow us on Google News
share

Amroha News: श्रावण माह में शिवभक्तों की आवाजाही के साथ अलीगढ़ मार्ग पर छुट्टा पशुओं की समस्या बढ़ गई है। अनेक गांवों में सड़क पर छुट्टा पशुओं के झुंड बैठने से हादसों का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्रवासियों की प्रशासन से मांग है कि छुट्टा पशुओं को गौशाला भेजा जाए और सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएं।

Amroha News: अलीगढ़ मार्ग पर घूम रहे छुट्टा पशु, शिव भक्तों की सुरक्षा को खतरा

Amroha News: श्रावण माह में शिवभक्तों की आवाजाही शुरू होने के साथ ही अलीगढ़ मार्ग पर छुट्टा पशुओं की समस्या विकराल हो गई है। क्षेत्र के गांव शाहपुर कला, कालका वाली डगरोली, तीसरा मील , हथियाखेड़ा मंगरौला और मंगरौली सहित कई गांवों के निकट सड़क पर दिन-रात छुट्टा पशुओं के झुंड बैठे रहते हैं, जिससे हादसों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें:Rampur News: सावन के मद्देनजर आवारा गोवंश पकड़ने का अभियान चलाने की मांग

छुट्टा पशुओं की समस्या

सुबह-शाम और रात के समय इस मार्ग से काफी संख्या में शिव भक्त पैदल और दो पहिया वाहनों से गुजरते हैं। अंधेरे और बरसात में सड़क पर बैठे पशु अचानक सामने आ जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में यहां कई हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण नरेश कुमार, हेम सिंह, विकास कुमार, राकेश सिंह ने बताया कि दर्जनों पशु सड़क के बीचों-बीच बैठे रहते हैं। कई बार वाहन चालकों को अचानक ब्रेक लगानी पड़ती है। कांवड़ यात्रा के दौरान भीड़ ज्यादा होती है तो स्थिति और खराब हो जाती है।

ये भी पढ़ें:Sambhal News: कांवड़ यात्रा मार्ग पर आवारा पशुओं का आतंक, दुश्वारी

प्रशासनिक ध्यान की कमी

लोगों का आरोप है कि छुट्टा पशुओं को पकड़कर गोशाला भेजने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। पकड़े गए पशु कुछ दिन बाद फिर उसी मार्ग पर लौट आते हैं। न तो नियमित अभियान चल रहा है और न ही मार्ग पर चेतावनी बोर्ड या रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। वहीं, क्षेत्र वासियों एवं धार्मिक संगठनों के द्वारा तहसील प्रशासन और पशुपालन विभाग से मांग की है कि तत्काल प्रभाव से अभियान चलाकर छुट्टा पशुओं को गौशाला भेजा जाए। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर लाइट, चेतावनी बोर्ड और पुलिस गश्त की व्यवस्था की जाए, ताकि शिव भक्त सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य की ओर रवाना हो सके। चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।

एसडीएम का बयान

एसडीएम हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि छुट्टा पशु पकड़ने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को आदमपुर में 15 सांड पकड़े गए हैं।

सामान्य प्रश्न

अलीगढ़ मार्ग पर छुट्टा पशुओं की समस्या क्यों है?
श्रावण माह में शिवभक्तों की आवाजाही के कारण छुट्टा पशुओं की संख्या बढ़ गई है, जिससे सड़क पर हादसों का खतरा है।
ये भी पढ़ें:Badaun News: सड़कों पर विराजे नंदी, संभलकर चलना भोले
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Amroha Latest News Amroha News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।