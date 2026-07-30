Amroha News: अलीगढ़ मार्ग पर घूम रहे छुट्टा पशु, शिव भक्तों की सुरक्षा को खतरा

Amroha News: श्रावण माह में शिवभक्तों की आवाजाही के साथ अलीगढ़ मार्ग पर छुट्टा पशुओं की समस्या बढ़ गई है। अनेक गांवों में सड़क पर छुट्टा पशुओं के झुंड बैठने से हादसों का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्रवासियों की प्रशासन से मांग है कि छुट्टा पशुओं को गौशाला भेजा जाए और सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएं।

Amroha News: श्रावण माह में शिवभक्तों की आवाजाही शुरू होने के साथ ही अलीगढ़ मार्ग पर छुट्टा पशुओं की समस्या विकराल हो गई है। क्षेत्र के गांव शाहपुर कला, कालका वाली डगरोली, तीसरा मील , हथियाखेड़ा मंगरौला और मंगरौली सहित कई गांवों के निकट सड़क पर दिन-रात छुट्टा पशुओं के झुंड बैठे रहते हैं, जिससे हादसों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

छुट्टा पशुओं की समस्या सुबह-शाम और रात के समय इस मार्ग से काफी संख्या में शिव भक्त पैदल और दो पहिया वाहनों से गुजरते हैं। अंधेरे और बरसात में सड़क पर बैठे पशु अचानक सामने आ जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में यहां कई हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण नरेश कुमार, हेम सिंह, विकास कुमार, राकेश सिंह ने बताया कि दर्जनों पशु सड़क के बीचों-बीच बैठे रहते हैं। कई बार वाहन चालकों को अचानक ब्रेक लगानी पड़ती है। कांवड़ यात्रा के दौरान भीड़ ज्यादा होती है तो स्थिति और खराब हो जाती है।

प्रशासनिक ध्यान की कमी लोगों का आरोप है कि छुट्टा पशुओं को पकड़कर गोशाला भेजने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। पकड़े गए पशु कुछ दिन बाद फिर उसी मार्ग पर लौट आते हैं। न तो नियमित अभियान चल रहा है और न ही मार्ग पर चेतावनी बोर्ड या रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। वहीं, क्षेत्र वासियों एवं धार्मिक संगठनों के द्वारा तहसील प्रशासन और पशुपालन विभाग से मांग की है कि तत्काल प्रभाव से अभियान चलाकर छुट्टा पशुओं को गौशाला भेजा जाए। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर लाइट, चेतावनी बोर्ड और पुलिस गश्त की व्यवस्था की जाए, ताकि शिव भक्त सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य की ओर रवाना हो सके। चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।

एसडीएम का बयान एसडीएम हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि छुट्टा पशु पकड़ने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को आदमपुर में 15 सांड पकड़े गए हैं।