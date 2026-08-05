Amroha News: गंगा के उफान के साथ हो रही बारिश से खादर क्षेत्र में बढ़ी दुश्वारियां
Amroha News: गजरौला के खादर क्षेत्र में बारिश और गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खेतों और निचले क्षेत्रों में पानी भरने से आवागमन में कठिनाई हो रही है। पुरोहितों की झोपड़ियों में भी जल भर गया है। ग्रामीणों की चिंता बढ़ रही है क्योंकि स्थिति और गंभीर हो सकती है।
Amroha News: गजरौला, संवाददाता। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के साथ ही बारिश का दौर जारी रहने से खादर क्षेत्र के ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खेतों और निचले इलाकों में पानी भरने से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर को लेकर ग्रामीणों में चिंता बनी है। तिगरी गंगा किनारे रखी पुरोहितों की झोपड़ियों में भी पानी भर गया है। जिसके चलते पुरोहितों ने अपने झोपड़ी हटा ली है।पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में हो रही बारिश का असर गंगा के जलस्तर पर दिखाई दे रहा है। तिगरी गंगा में पानी बढ़ने के साथ ही खादर क्षेत्र के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने लगी है।
कई स्थानों पर रास्तों के किनारे पानी जमा होने से ग्रामीणों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है। क्षेत्र के शीशोवाली, ढाको वाली, दारानगर, ओसीता जगदेपुर समेत कई गांवों के आसपास तक पानी पहुंच गया है। खेतों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। फसलों को भारी नुकसान की संभावना जताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि गंगा का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा व बारिश का सिलसिला जारी रहा तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। उधर, गंगा किनारे बसे गांवों में ग्रामीण जलस्तर पर लगातार नजर रख रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जलस्तर बढ़ने पर सबसे पहले खेतों और संपर्क मार्गों पर असर पड़ता है। इस बावत जेई बाढ़ खंड सुभाष कुमार ने बताया कि बीते दो दिन में करीब 60 सेमी जलस्तर घटा है।
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