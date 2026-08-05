Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Amroha News: गंगा के उफान के साथ हो रही बारिश से खादर क्षेत्र में बढ़ी दुश्वारियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
Follow us on Google News
share

Amroha News: गजरौला के खादर क्षेत्र में बारिश और गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खेतों और निचले क्षेत्रों में पानी भरने से आवागमन में कठिनाई हो रही है। पुरोहितों की झोपड़ियों में भी जल भर गया है। ग्रामीणों की चिंता बढ़ रही है क्योंकि स्थिति और गंभीर हो सकती है।

Amroha News: गंगा के उफान के साथ हो रही बारिश से खादर क्षेत्र में बढ़ी दुश्वारियां

Amroha News: गजरौला, संवाददाता। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के साथ ही बारिश का दौर जारी रहने से खादर क्षेत्र के ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खेतों और निचले इलाकों में पानी भरने से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर को लेकर ग्रामीणों में चिंता बनी है। तिगरी गंगा किनारे रखी पुरोहितों की झोपड़ियों में भी पानी भर गया है। जिसके चलते पुरोहितों ने अपने झोपड़ी हटा ली है।पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में हो रही बारिश का असर गंगा के जलस्तर पर दिखाई दे रहा है। तिगरी गंगा में पानी बढ़ने के साथ ही खादर क्षेत्र के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने लगी है।

ये भी पढ़ें:Hardoi News: तटीय इलाकों के किसानों की बढ़ी चिंता

कई स्थानों पर रास्तों के किनारे पानी जमा होने से ग्रामीणों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है। क्षेत्र के शीशोवाली, ढाको वाली, दारानगर, ओसीता जगदेपुर समेत कई गांवों के आसपास तक पानी पहुंच गया है। खेतों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। फसलों को भारी नुकसान की संभावना जताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि गंगा का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा व बारिश का सिलसिला जारी रहा तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। उधर, गंगा किनारे बसे गांवों में ग्रामीण जलस्तर पर लगातार नजर रख रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जलस्तर बढ़ने पर सबसे पहले खेतों और संपर्क मार्गों पर असर पड़ता है। इस बावत जेई बाढ़ खंड सुभाष कुमार ने बताया कि बीते दो दिन में करीब 60 सेमी जलस्तर घटा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Amroha Latest News Water Level Ganga अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।