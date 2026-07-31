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Amroha News: अवसाद से जूझ रहे सेवानिवृत्त कर्मी ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: एक सेवानिवृत्त कर्मी ने बीमारी और अवसाद से जूझते हुए आत्महत्या कर ली। पिछले तीन साल से वह बीमार थे और परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। बुधवार रात उन्होंने घर पर गोली मारकर जान दे दी। पोस्टमार्टम के बाद परिवार ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया, और कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया।

Amroha News: अवसाद से जूझ रहे सेवानिवृत्त कर्मी ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या

Amroha News: बीमारी से जूझते हुए अवसाद का शिकार हुए सेवानिवृत्त कर्मी ने घर पर ही खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। घटना थाना क्षेत्र के एक गांव की है। यहां रहने वाले एक व्यक्ति सरकारी सेवा में थे। तीन साल पहले ही वह सेवानिवृत्त हुए थे। बताया जा रहा है कि काफी समय से वह बीमार चल रहे थे। परिजन उपचार करा रहे थे लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। इलाज में खर्च के साथ ही आर्थिक तंगी भी बढ़ रही थी। इस कारण वह अवसाद में थे। बुधवार रात उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

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मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर शव का अंतिम संस्कार कर दिया। थाना प्रभारी विकास सहरावत ने बताया कि आत्महत्या के मामले में शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। परिजनों ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया लिहाजा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

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