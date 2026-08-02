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Amroha News: डीएम से की अतिक्रमण की शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: नगर के निवासियों ने लायंस कन्या इंटर कॉलेज के पास कबाड़ और अतिक्रमण के खिलाफ डीएम को शिकायत पत्र भेजा है। उन्होंने बताया कि सड़क जाम रहने और नाली के बंद होने से रास्ते में समस्या उत्पन्न हो रही है। प्रदूषण बढ़ाने वाला प्लास्टिक कचरा जलाने का भी आरोप लगाया गया है।

Amroha News: डीएम से की अतिक्रमण की शिकायत

Amroha News: नगर में लायंस कन्या इंटर कॉलेज के पीछे कबाड़ी सड़क किनारे ट्राली, ई-रिक्शा, ठेली आदि वाहन खड़े करते हैं। इससे रास्ता जाम रहता है। कबाड़ के चलते नाली बंद होने से गंदे पानी की निकासी भी नहीं हो पाती। सीसी मार्ग पर मलबा पड़ा होने से राहगीरों को आवागमन में खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बावत शनिवार को स्थानीय निवासियों ने डीएम को शिकायती पत्र भेजा। बताया कि मौके पर सुबह-शाम प्लास्टिक कचरा जलाकर प्रदूषण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। महताब, सुलेमान, बादशाह, निहाल, अकबर, फैजान आदि ने कहा कि इस बावत विरोध जताने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी जाती है।

शिकायतकर्ताओं ने डीएम से इस ओर जांच कराते हुए अतिक्रमण हटवाने संग नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है।

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