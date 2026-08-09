Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Amroha News: तिरछे पोल से दी जा रही विद्युत आपूर्ति, मंडरा रहा हादसे का खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
Follow us on Google News
share

Amroha News: हसनपुर की एचएसएस कॉलोनी में पिछले सात दिनों से एक झुका हुआ विद्युत पोल कॉलोनीवासियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। यहां तक कि पब्लिक स्कूल के निकट स्थित इस पोल के कारण आवागमन में कठिनाई हो रही है। शिकायत के बावजूद विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे स्थानीय लोग नाराज हैं।

Amroha News: तिरछे पोल से दी जा रही विद्युत आपूर्ति, मंडरा रहा हादसे का खतरा

Amroha News: हसनपुर। नगर की एचएसएस कॉलोनी में सात दिन से टूटकर झुके विद्युत पोल से कॉलोनी वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हादसे का खतरा भी मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि पब्लिक स्कूल के निकट स्थित कॉलोनी में सात दिन से विद्युत पोल टूटा हुआ है, जिसके कारण कॉलोनी वासियों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि लिखित में शिकायती पत्र देकर समस्या समाधान की गुहार लगाई गई थी लेकिन विभाग द्वारा शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे कॉलोनी वासियों में भारी रोष व्याप्त है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि विद्युत पोल नीचे से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन शिकायत के बाद भी इसे नहीं बदला गया।

नीचे से गलने के बाद लोहे का पोल गिरकर तिरछा हो गया है। फिलहाल तिरछे पोल से ही विद्युत आपूर्ति दी जा रही है, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। मोहल्ला निवासी लड्डन खान ने बताया कि 2 दिन के भीतर समाधान नहीं हुआ तो बिजलीघर पर धरना प्रदर्शन करेंगे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Amroha Latest News Complaint Amroha News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।