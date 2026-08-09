Amroha News: तिरछे पोल से दी जा रही विद्युत आपूर्ति, मंडरा रहा हादसे का खतरा

Amroha News: हसनपुर। नगर की एचएसएस कॉलोनी में सात दिन से टूटकर झुके विद्युत पोल से कॉलोनी वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हादसे का खतरा भी मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि पब्लिक स्कूल के निकट स्थित कॉलोनी में सात दिन से विद्युत पोल टूटा हुआ है, जिसके कारण कॉलोनी वासियों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि लिखित में शिकायती पत्र देकर समस्या समाधान की गुहार लगाई गई थी लेकिन विभाग द्वारा शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे कॉलोनी वासियों में भारी रोष व्याप्त है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि विद्युत पोल नीचे से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन शिकायत के बाद भी इसे नहीं बदला गया।