Amroha News: तिरछे पोल से दी जा रही विद्युत आपूर्ति, मंडरा रहा हादसे का खतरा
Amroha News: हसनपुर की एचएसएस कॉलोनी में पिछले सात दिनों से एक झुका हुआ विद्युत पोल कॉलोनीवासियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। यहां तक कि पब्लिक स्कूल के निकट स्थित इस पोल के कारण आवागमन में कठिनाई हो रही है। शिकायत के बावजूद विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे स्थानीय लोग नाराज हैं।
Amroha News: हसनपुर। नगर की एचएसएस कॉलोनी में सात दिन से टूटकर झुके विद्युत पोल से कॉलोनी वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हादसे का खतरा भी मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि पब्लिक स्कूल के निकट स्थित कॉलोनी में सात दिन से विद्युत पोल टूटा हुआ है, जिसके कारण कॉलोनी वासियों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि लिखित में शिकायती पत्र देकर समस्या समाधान की गुहार लगाई गई थी लेकिन विभाग द्वारा शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे कॉलोनी वासियों में भारी रोष व्याप्त है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि विद्युत पोल नीचे से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन शिकायत के बाद भी इसे नहीं बदला गया।
नीचे से गलने के बाद लोहे का पोल गिरकर तिरछा हो गया है। फिलहाल तिरछे पोल से ही विद्युत आपूर्ति दी जा रही है, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। मोहल्ला निवासी लड्डन खान ने बताया कि 2 दिन के भीतर समाधान नहीं हुआ तो बिजलीघर पर धरना प्रदर्शन करेंगे।
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