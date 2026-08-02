Amroha News: जोया में रास्ते पर जलभराव बना मुसीबत, लोग परेशान

Amroha News: जोया। कस्बे के मोहल्ला मुंशियान में आम रास्ते पर जलभराव के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्लावासियों से लेकर किसान संगठन तक समस्या से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं नगर पंचायत अफसर बेपरवाह बने हैं।मोहल्ले में बारिश के बाद आम रास्ते पर हुए जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्लावासी जलभराव के बीच पसरी कीचड़ और गंदगी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। वहीं सड़क पर जमा पानी में मच्छर पनपने से डेंगू, मलेरिया के फैलने का भी खतरा बना हुआ है। मोहल्ला निवासी मोहम्मद फैसल ने बताया कि जलभराव से निजात दिलाने की नगर पंचायत प्रशासन से कई बार मांग कर चुके हैं।

इस बावत कई बार प्रदर्शन कर नगर पंचायत अफसरों से जलनिकासी की व्यवस्था कर समस्या से निजात दिलाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। राजेंद्र कुमार ने बताया कि रास्ते पर जलभराव की वजह से आते-जाते समय परेशानी का सामना करना पड़ता है। मोहम्मद फैजान ने बताया कि गंदे पानी से गुजरने के दौरान बच्चों की स्कूल ड्रेस खराब हो जाती है। इसके बाद स्कूल पहुंचने पर उन्हें शिक्षकों की डांट पड़ती है। नगर पंचायत अफसरों को समस्या से कई बार अवगत कराने के बाद भी अब तक समाधान नहीं हुआ है। जल्द समाधान नहीं किया गया तो उच्चाधिकारियों से शिकायत करेंगे। इस बावत ईओ विपिन कुमार सेंगर ने बताया कि मोहल्ले में जलभराव की शिकायत मिली है। जल्द कर्मचारियों को भेजकर समाधान कराया जाएगा।