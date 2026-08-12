Amroha News: झमाझम बारिश ने उमस भरी गर्मी से दिलाई आमजन को राहत
Amroha News: मंगलवार सुबह मौसम में बदलाव के बाद बारिश शुरू हुई, जिससे दिनभर उमस भरी गर्मी से राहत मिली। धान और गन्ना जैसी फसलों को लाभ हुआ, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जलभराव ने परेशानी पैदा की। मौसम विभाग ने बुधवार को भी बारिश की संभावना जताई है। किसानों के लिए अच्छी बारिश की उम्मीद है।
Amroha News: मंगलवार सुबह मौसम में आए बदलाव के बाद शुरू हुई बारिश कभी तेज तो कभी कम के रूप में दिन भर जारी रही। दोपहर तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से आमजन को बड़ी राहत मिली है। बारिश से धान, गन्ना सहित सभी फसलों को लाभ हुआ है। बारिश के चलते कुछ स्थानों पर जल भराव से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद भी मौसम खुला नहीं है। अमरोहा में रुक-रुक कर हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने बुधवार को भी बारिश होने की संभावना जताई है। पिछले कई दिनों से जिले में उमस भरी गर्मी से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
जिले में सिंचाई का संकट भी गहराया हुआ था। मंगलवार की सुबह से मौसम ने करवट बदली है। सुबह से जिले में रुक-रुक कर दोपहर तक बारिश होती रही। बारिश के बाद भी मौसम खुल नहीं है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं अभी और अच्छी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। बारिश से सिंचाई का संकट झेल रहे किसानों को राहत मिली है। धान, गन्ना हरे चारे सहित सभी फसलों को बारिश से लाभ हुआ है। हालांकि बारिश के साथ तेज हवा चलती है तो धान व गन्ने की फसल गिरने से किसानों को नुकसान हो सकता है। उधर, बारिश के चलते शहर में जल भराव की समस्या बनी रही।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।