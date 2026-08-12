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Amroha News: झमाझम बारिश ने उमस भरी गर्मी से दिलाई आमजन को राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: मंगलवार सुबह मौसम में बदलाव के बाद बारिश शुरू हुई, जिससे दिनभर उमस भरी गर्मी से राहत मिली। धान और गन्ना जैसी फसलों को लाभ हुआ, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जलभराव ने परेशानी पैदा की। मौसम विभाग ने बुधवार को भी बारिश की संभावना जताई है। किसानों के लिए अच्छी बारिश की उम्मीद है।

Amroha News: झमाझम बारिश ने उमस भरी गर्मी से दिलाई आमजन को राहत

Amroha News: मंगलवार सुबह मौसम में आए बदलाव के बाद शुरू हुई बारिश कभी तेज तो कभी कम के रूप में दिन भर जारी रही। दोपहर तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से आमजन को बड़ी राहत मिली है। बारिश से धान, गन्ना सहित सभी फसलों को लाभ हुआ है। बारिश के चलते कुछ स्थानों पर जल भराव से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद भी मौसम खुला नहीं है। अमरोहा में रुक-रुक कर हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने बुधवार को भी बारिश होने की संभावना जताई है। पिछले कई दिनों से जिले में उमस भरी गर्मी से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

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जिले में सिंचाई का संकट भी गहराया हुआ था। मंगलवार की सुबह से मौसम ने करवट बदली है। सुबह से जिले में रुक-रुक कर दोपहर तक बारिश होती रही। बारिश के बाद भी मौसम खुल नहीं है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं अभी और अच्छी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। बारिश से सिंचाई का संकट झेल रहे किसानों को राहत मिली है। धान, गन्ना हरे चारे सहित सभी फसलों को बारिश से लाभ हुआ है। हालांकि बारिश के साथ तेज हवा चलती है तो धान व गन्ने की फसल गिरने से किसानों को नुकसान हो सकता है। उधर, बारिश के चलते शहर में जल भराव की समस्या बनी रही।

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