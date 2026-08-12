Amroha News: झमाझम बारिश ने उमस भरी गर्मी से दिलाई आमजन को राहत

Amroha News: मंगलवार सुबह मौसम में आए बदलाव के बाद शुरू हुई बारिश कभी तेज तो कभी कम के रूप में दिन भर जारी रही। दोपहर तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश के चलते उमस भरी गर्मी से आमजन को बड़ी राहत मिली है। बारिश से धान, गन्ना सहित सभी फसलों को लाभ हुआ है। बारिश के चलते कुछ स्थानों पर जल भराव से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद भी मौसम खुला नहीं है। अमरोहा में रुक-रुक कर हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने बुधवार को भी बारिश होने की संभावना जताई है। पिछले कई दिनों से जिले में उमस भरी गर्मी से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।