Amroha News: टू फेस में आ रही बिजली, प्रदर्शन के बाद एक्सईएन को सौंपा ज्ञापन
Amroha News: गंगाचोली के ग्रामीणों ने शनिवार को एक्सईएन कार्यालय पर प्रदर्शन किया। 28 जुलाई से टू फेस में बिजली आने से समस्याएं बढ़ गई हैं। नलकूप और घरेलू उपकरण नहीं चल रहे हैं, जिससे फसलें मुरझा रही हैं और पेयजल की कमी हो रही है। एक्सईएन को ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान मांगा।
Amroha News: हसनपुर,संवाददाता। बिजली के लिए शनिवार को क्षेत्र के गांव गंगाचोली के ग्रामीणों ने एक्सईएन कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बाद में एक्सईएन को ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की गुहार लगाई।प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने कहा कि बीती 28 जुलाई से टू फेस में बिजली आ रही है। इस बिजली का कोई भी फायदा नहीं मिल पा रहा है। न नलकूप चल रहे हैं और न वाशिंग मशीन आदि घरेलू उपकरण। समय पर सिंचाई न मिलने से धान व ईख की फसल मुरझा रही हैं। घरों में समरसेबिल न चलने से पेयजल की किल्लत भी बनी है। आरोप लगाया कि लाइन पर कहीं फाल्ट होने की वजह से दिक्कत बनी हुई है।
शिकायत के बाद भी लाइनमैन समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों पर सुविधा शुल्क मांगने का भी आरोप लगाया। एक्सईएन को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। शेड्यूल के मुताबिक आपूर्ति देने की गुहार भी लगाई। एक्सईएन ने रविवार तक समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान बलराम राणा, मनवीर सिंह, विनोद जाटव, तारा सिंह, जयप्रकाश, कलुआ सिंह, शीशपाल सिंह आदि मौजूद रहे।
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