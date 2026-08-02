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Amroha News: जश्ने ईद-ए-मीलादुन्नबी की तैयारियों को लेकर मुस्लिम कमेटी ने पालिका को सौंपा मांग पत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: ईद-ए-मीलादुन्नबी के 17 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर मुस्लिम कमेटी ने नगर पालिका अध्यक्षा को मांग पत्र सौंपा। कार्यक्रम 15 से 31 अगस्त तक विभिन्न स्थलों पर होंगे। जुलूस-ए-मीलाद 26 अगस्त को निकाला जाएगा। कमेटी ने सड़कों की मरम्मत, सफाई और रोशनी की व्यवस्था की मांग की है।

Amroha News: जश्ने ईद-ए-मीलादुन्नबी की तैयारियों को लेकर मुस्लिम कमेटी ने पालिका को सौंपा मांग पत्र

Amroha News: जश्ने ईद-ए-मीलादुन्नबी के अवसर पर आयोजित होने वाले 17 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर मुस्लिम कमेटी ने रविवार को नगर पालिका अध्यक्षा को मांग पत्र सौंपा। कमेटी ने 15 से 31 अगस्त तक नगर के विभिन्न मैरिज हॉल, मस्जिदों, खानकाहों, स्कूलों व निजी आवासों पर आयोजित होने वाले जलसा-ए-सीरत-ए-पाक, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, महफिल-ए-नात, कुल हिन्द नातिया मुशायरा समेत अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की मांग की। मांग पत्र में बताया गया कि 26 अगस्त को दोपहर बाद जामा मस्जिद से परंपरागत जुलूस-ए-मीलाद निकाला जाएगा, जो नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होता हुआ रात में टाउन हॉल मैदान में दुआ के साथ संपन्न होगा।

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कमेटी ने पालिका से जुलूस मार्ग की सड़कों और पुलियों की मरम्मत, विशेष सफाई अभियान, चूना छिड़काव, मार्ग पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था जनरेटरों के माध्यम से कराने की मांग की। इसके अलावा टाउन हॉल मैदान को दुआ कार्यक्रम के लिए आरक्षित रखने, नगर के ट्यूबवेलों पर जनरेटर की व्यवस्था कर पेयजल आपूर्ति सुचारु बनाए रखने, जुलूस मार्ग पर आवारा एवं पालतू पशुओं के विचरण पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। इस दौरान हाजी खुरशीद अनवर, हाजी अब्दुल कय्यूम जी रैना, हाजी मुजफ्फर अली अंसारी, सैयद उवैस मुस्तफा रिजवी, हाजी सैयद अली इमाम रिजवी, फहीम शाहनवाज, सैयद इकराम हुसैन जैदी, हाजी मंसूर अहमद एडवोकेट, शाहरूख खान एडवोकेट सहित मुस्लिम कमेटी पदाधिकारी मौजूद रहे।

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