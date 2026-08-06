Amroha News: फेशियल अटेंडेंस के विरोध में फूटा बिजली कर्मियों का गुस्सा
Amroha News: अमरोहा में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि और फेशियल अटेंडेंस की बाध्यता खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष विपिन कुमार ने विभाग की शोषणकारी नीतियों का विरोध किया और सरकार से सुरक्षा और मुआवजे की मांग की। आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है।
Amroha News: अमरोहा, संवाददाता। उत्तर प्रदेश पावर कारपोशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले फेशियल अटेंडेंस वेतन बढ़ोत्तरी समेत लंबित मांगों को लेकर बुधवार को कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रबंधन स्तर पर बातचीत के बाद भी समाधान न निकलने से नाराज कर्मचारियों ने प्रदेश नेतृत्व के आहवान पर रजबपुर प्रथम व द्वितीय, कैलसा, मिट्ठेपुर, मुंडा खेड़ा, नौगावां सादात व जोया समेत जिले के 30 बिजलीघरों पर प्रदर्शन कर विरोध जताया।प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष विपिन कुमार ने कहा कि तानाशाही और शोषणकारी नीतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग में फेशियल अटेंडेंस की बाध्यता को समाप्त कर पहले की तरह कर्मचारियों की रजिस्टर में हाजिरी दर्ज कराई जाए।
बिना ठोस कारण कर्मचारियों की वेतन कटौती पर रोक लगाई जाए और बढ़ती महंगाई के सापेक्ष कर्मचारियों का मानदेय भी बढ़ाया जाए। विभाग कर्मचारियों के साथ आए दिन हो रहे हादसों से सुरक्षा की गारंटी ले, और सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए। हादसों में घायल हाने वाले और बीमार संविदा कर्मचारियों व उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दी जाए। ड्यूटी के दौरान हादसों में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सहायता के साथ ही उचित मुआवजा दिलाया जाए। संगठन की 12 सूत्रीय मांगें नहीं मानीं गईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इस दौरान अर्जुन सिंह, नितिन गुर्जर, सहदेव, मुकुल, राजीव, योगेश, नीरज, विनोद, सुशील आदि मौजूद रहे।
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