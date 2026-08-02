Amroha News: अंतरजनपदीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, पांच बदमाश गिरफ्तार

Amroha News: बछरायूं, संवाददाता। थाना पुलिस ने अंतरजनपदीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से सात लाख रुपये कीमत की चोरी की गई बाइकों के साथ ही उनके पार्ट्स, लूटा गया मोबाइल और घटना में इस्तेमाल की गईं तीन बाइकें बरामद की हैं। पुलिस ने गिरोह से जुड़ी मोबाइल लूट की वारदात का भी खुलासा किया।

घटना का विवरण

पुलिस के मुताबिक बीती आठ जून को थाना क्षेत्र के गांव देहरी बुजुर्ग निवासी प्रीतम सिंह से घेरकुंडा जंगल मार्ग पर मारपीट कर मोबाइल फोन लूट लिया गया था। मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच को पुलिस टीम गठित की थी। सर्विलांस, तकनीकी साक्ष्य व मुखबिर की सूचना पर शनिवार को बछरायूं-घेरकुंडा मार्ग स्थित तोमड़ा तिराहे के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने पांच बदमाशों को दबोच लिया। पूछताछ में उन्होंने मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। बताया कि वह गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र की नहर पटरी समेत अन्य स्थानों से बाइक भी चोरी करते थे। चोरी की बाइकों के पार्ट्स अलग-अलग कर बेचते थे। बताया कि बाइक व उनके पार्ट्स वह बिक्री के लिए ले जा रहे थे कि तभी पुलिस ने दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों में रोबिन पुत्र राजेंद्र व मनीष पुत्र देवेंद्र निवासी मोहउद्दीनपुर थाना मंडी धनौरा, दीपक पुत्र जयपाल निवासी शहबाजपुर, रोहित पुत्र बृहम सिंह निवासी मोहनपुर व रोहित पुत्र जयप्रकाश निवासी नसीरपुर शामिल हैं।