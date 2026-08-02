Amroha News: ड्यूटी के दौरान आराम फरमाते दिखे सिपाही और महिला कांस्टेबल, हाईवे की सुरक्षा पर उठे सवाल
Amroha News: सावन माह में कांवड़ यात्रा के दौरान हाईवे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इस बीच, एक सिपाही और महिला कांस्टेबल आराम करते हुए पाए गए। पुलिसकर्मियों से लगातार सतर्कता की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन लापरवाही का यह दृश्य चर्चा का विषय बन गया है। अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
Amroha News: सावन माह में हाईवे पर कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिहाज से पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसी बीच ड्यूटी के दौरान एक सिपाही और एक महिला कांस्टेबल के आराम करते हुए दिखाई देने का मामला चर्चा में बना है। बताया जा रहा है कि हाईवे पर कांवड़ ड्यूटी में तैनात सिपाही एक मेज पर बैठकर मोबाइल फोन पर बातचीत करता नजर आया जबकि उनके साथ तैनात महिला कांस्टेबल भी ड्यूटी के दौरान मेज पर बैठकर आराम करती दिखाई दीं। ऐसे समय में जब कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिसकर्मियों से लगातार सतर्क रहकर यातायात व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने की अपेक्षा की जा रही है, यह दृश्य लोगों के बीच चर्चा का कारण बन गया।
स्थानीय लोगों का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान हाईवे पर हर समय चौकसी जरूरी होती है। ऐसे में ड्यूटी के दौरान लापरवाही जैसी तस्वीरें सामने आने पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाला है हालांकि, इस मामले में संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं आई है।
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