Amroha News: घर में घुसकर मारपीट व छेड़छाड़ में रिपोर्ट दर्ज
Amroha News: छरायूं के मोहल्ला शेखजादगान की एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपों में घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और छेड़छाड़ शामिल हैं। थानाध्यक्ष कुलदीप तोमर ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है।
Amroha News: छरायूं। कस्बे के मोहल्ला शेखजादगान निवासी एक महिला की शिकायत पर पुलिस ने घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देने व छेड़छाड़ करने के आरोप में मोहल्ले के ही निवासी आरोपी रहबर, आमिर व शबनम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। थानाध्यक्ष कुलदीप तोमर ने निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की बात कही।
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