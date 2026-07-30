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Amroha News: दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने किया चालान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: गजरौला में पुलिस ने 17 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने छात्रा का अश्लील वीडियो भी बनाया। छात्रा को उसकी सहेलियों के माध्यम से एक कमरे में ले जाया गया था, जहां उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।

Amroha News: दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने किया चालान

Amroha News: गजरौला। पुलिस ने 17 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर चालान किया है। अश्लील वीडियो बनाने वाले आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। रजबपुर थाना क्षेत्र की 17 वर्षीय छात्रा को उसकी दो सहेलियां जन्मदिन का उपहार देने के बहाने नगर स्थित एक कमरे में ले गईं। आरोप है कि वहां पहले से ही मौजूद दो युवकों ने छात्रा को कमरे में बंद किया। एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया तथा दूसरे ने उसकी अश्लील वीडियो बनाई। आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने छात्रा को करीब आधा घंटे तक बंधक बनाकर रखा।

किसी को बताने पर आरोपियों ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी छात्रा को दी थी। छात्रा ने परिवार वालों को घटना की जानकारी दी थी। परिवार वाले छात्रा को लेकर थाने पहुंचे थे तथा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के लिए तहरीर दी थी। इस मामले में पुलिस ने मीरपुर गांव निवासी अक्षय, शिवम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी अक्षय को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया है।

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