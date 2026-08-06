Amroha News: थैला छीनकर भागने वाले दो चोर गिरफ्तार
Amroha News: हसनपुर में 31 जुलाई को जनसेवा केंद्र संचालक सुभाष से थैला छीनने वाले युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी दिव्यांश और सचिन हैं। आरोपियों से 1500 रुपये, आधार कार्ड और बाइक बरामद की गई। इन्हें अदालत में पेश किया गया।
Amroha News: हसनपुर। कोतवाली क्षेत्र के गांव फतेपुर बाटूपुरा निवासी जनसेवा केंद्र संचालक सुभाष से 31 जुलाई की शाम थैला छीनकर भाग निकले युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी दिव्यांश पुत्र लाल प्रकाश निवासी आदमपुर व सचिन पुत्र जयराम निवासी खुंगावली गजरौला हैं। इनके पास से पंद्रह सौ रुपये, आधार कार्ड व बाइक बरामद हुई है। आरोपियों को बुधवार को अदालत में पेश किया गया है।
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