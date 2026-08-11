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Amroha News: रजबपुर के शिवालयों में भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: रजबपुर के प्राचीन शिव मंदिर में सावन माह के दूसरे सोमवार को सुबह चार बजे से भगवान शिव का जलाभिषेक शुरू हुआ। दूर-दूर से श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए आए। कांवड़ियों ने वैकुंठी कांवड़, डाक कांवड़ एवं खड़ी कांवड़ लेकर पूजन किया। मंदिर परिसर भक्तिमय जयघोषों से गूंजता रहा।

Amroha News: रजबपुर के शिवालयों में भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Amroha News: रजबपुर। सावन माह के दूसरे सोमवार पर क्षेत्र के प्राचीन शिव मंदिर में तड़के चार बजे से भगवान शिव का जलाभिषेक शुरू हो गया। आसपास गांवों के अलावा दूर-दराज क्षेत्रों से भी श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन व पूजन के लिए पहुंचे। वैकुंठी कांवड़, डाक कांवड़ एवं खड़ी कांवड़ लेकर पहुंचे कांवड़ियों ने भी विधि विधान संग भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मंदिर परिसर हर-हर महादेव व बम-बम भोले के जयघोष से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर परिवार व समाज में सुख-समृद्धि की मंगलकामना की।

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