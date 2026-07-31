Amroha News: बच्चों के समग्र विकास पर दिया जोर
Amroha News: शुक्रवार को आईएम इंटर कालेज में अभिभावक-शिक्षक संघ की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बच्चों के मानसिक-शारीरिक स्वास्थ्य, नैतिक मूल्यों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर चर्चा की गई। प्रधानाचार्य ने अभिभावकों से बच्चों को समय पर स्कूल भेजने और मोबाइल फोन से दूर रखने की अपील की। साथ ही, शिक्षकों और अभिभावकों के तालमेल पर जोर दिया गया।
Amroha News: शहर के आईएम इंटर कालेज में शुक्रवार को अभिभावक-शिक्षक संघ की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों के मानसिक-शारीरिक स्वास्थ्य, नैतिक मूल्यों और गुणवतापूर्ण शिक्षा पर चर्चा करते हुए बच्चों के समग्र विकास पर जोर दिया गया। प्रधानाचार्य जमशेद कमाल ने कहा कि अभिभावक बच्चों को समय पर स्कूल भेजें। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षकों के साथ ही अभिभावकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखें और उन पर निगाह भी रखें। कहा कि शिक्षकों और अभिभावकों के सही तालमेल से ही बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। बैठक में इरफान हैदर बाकरी, अनवर हुसैन, मोहम्मद हैदर, हुसैन अब्बास, महबूब आलम, कमाल मेंहदी, मुजाहिद अब्बास नकवी आदि मौजूद रहे।
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