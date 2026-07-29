Amroha News: शिक्षक-अभिभावक मिलकर प्रयास करें तो विद्यार्थी की सफलता पक्की
Amroha News: हसनपुर में आयोजित अभिभावक-शिक्षक बैठक में कहा गया कि विद्यालय की सफलता के लिए अभिभावकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षक और अभिभावक मिलकर बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं। बैठक में अभिभावकों से नियमित विद्यालय आने और पढ़ाई पर ध्यान देने की अपील की गई।
Amroha News: हसनपुर, संवाददाता। विकास क्षेत्र गंगेश्वरी के उच्च प्राथमिक विद्यालय गुलामपुर में बुधवार को आयोजित अभिभावक-शिक्षक बैठक में कहा गया कि किसी भी विद्यालय की सफलता में अभिभावकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अभिभावक और शिक्षक मिलकर बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कार्य करें तो शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है।बैठक को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक गंगेश्वरी के अध्यक्ष रामवीर सिंह ने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने, उनकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने तथा घर पर भी अध्ययन के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया।
इस दौरान इंचार्ज अध्यापक मदनपाल, विलेश चौहान, सतेंद्र सिंह, संतराम सिंह, कुंवरपाल, महीपाल सिंह, पप्पू सिंह, सतपाल सिंह, संजय सिंह, चंद्रमुखी, रजनी, पल्लवी, जगवती, नंदनी, सुनीता, मुन्नी, बीना, रजनी, संतोष आदि रहे।
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