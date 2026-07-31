Amroha News: कुत्तों के हमले में गोवंशीय पशु घायल
Amroha News: गुरुवार रात कनेटा गांव के जंगल में कुत्तों के झुंड ने एक छुट्टा गोवंशीय पशु पर हमला कर उसे घायल कर दिया। ग्रामीणों ने सुबह पुलिस को सूचना दी। कोतवाली पुलिस ने पशु चिकित्सक को बुलाकर इलाज कराया और घायल पशु को मंगरौला गोशाला भेज दिया। यह पहली बार नहीं है, कुत्तों के झुंड ने पहले भी कई पशुओं पर हमला किया है।
Amroha News: कोतवाली क्षेत्र के गांव कनेटा के जंगल में गुरुवार रात किसी समय कुत्तों के झुंड ने छुट्टा गोवंशीय पशु पर हमला कर घायल कर दिया। शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने घायल गोवंशीय पशु को देख पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने पशु चिकित्सक को बुलाकर पशु का उपचार कराया। उपचार के बाद घायल पशु को मंगरौला गोशाला भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि कुत्तों के झुंड इसके पहले भी कई पशुओं पर हमला कर घायल कर चुके हैं।
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