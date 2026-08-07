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Amroha News: 40 मिनट में मिलीं दो गुमशुदा नाबालिग बच्चियां, परिजनों को सौंपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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Amroha News: ऑपरेशन मुस्कान के तहत, शहर कोतवाली पुलिस ने 40 मिनट में दो गुमशुदा बच्चियों को सकुशल बरामद किया। एसपी लखन सिंह यादव के निर्देशन में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और स्थानीय लोगों से पूछताछ तथा सीसीटीवी फुटेज चेक कर बच्चों को तलाश किया। बच्चियों को उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया, जिससे परिवार में खुशी लौट आई।

Amroha News: 40 मिनट में मिलीं दो गुमशुदा नाबालिग बच्चियां, परिजनों को सौंपा

Amroha News: ऑपरेशन मुस्कान के तहत शहर कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो गुमशुदा बच्चियों को 40 मिनट में सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। एसपी लखन सिंह यादव के निर्देशन में संचालित अभियान के तहत गुरुवार को जैसे ही बच्चियों के गुम होने की सूचना मिली शहर कोतवाली पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर संभावित स्थानों पर दोनों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ के अलावा सीसीटीवी फुटेज भी चेक की। लगातार प्रयासों के नतीजे में दोनों बच्चियों को महज 40 मिनट के भीतर सुरक्षित ढूंढ लिया गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों बच्चियों को सकुशल उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

बच्चियों को सुरक्षित वापस पाकर परिजनों के चेहरों पर खुशी लौट आई। एसपी ने कहा कि गुमशुदा बच्चों की जल्द बरामदगी के लिए ऑपरेशन मुस्कान अभियान लगातार जारी रखा जाएगा।

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