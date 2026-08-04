Amroha News: एसडीएम ने किया बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा

Amroha News: एसडीएम ने किया बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा
Amroha News: मंडी धनौरा में गंगा के बढ़ते जलस्तर और खादर क्षेत्र में जलभराव को देखते हुए एसडीएम और तहसीलदार ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। नुकसान के सर्वे और रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया गया। किसानों से बातचीत कर प्रशासनिक सहायता का भरोसा दिलाया गया और सतर्कता बरतने की अपील की गई।
Amroha News: मंडी धनौरा। गंगा के बढ़ते जलस्तर व खादर क्षेत्र में जलभराव की स्थिति को देखते हुए सोमवार को एसडीएम शैलेष कुमार दुबे व तहसीलदार मूसाराम थारू ने सीपिया फार्म, मुकारमपुर एवं रसूलपुर भांवर का निरीक्षण किया। जलभराव से प्रभावित फसलों का जायजा लेत हुए संबंधित लेखपालों को नुकसान का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। गंगा किनारे चेतावनी बोर्ड व बैनर लगाने का आदेश भी दिया। किसानों से बातचीत कर हरसंभव प्रशासनिक सहायता का भरोसा दिलाया। लोगों से नदी किनारे सतर्कता बरतने व प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की अपील भी की।
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