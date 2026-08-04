Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Amroha News: एसडीएम ने किया बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
Follow us on Google News
share

Amroha News: मंडी धनौरा में गंगा के बढ़ते जलस्तर और खादर क्षेत्र में जलभराव को देखते हुए एसडीएम और तहसीलदार ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। नुकसान के सर्वे और रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया गया। किसानों से बातचीत कर प्रशासनिक सहायता का भरोसा दिलाया गया और सतर्कता बरतने की अपील की गई।

Amroha News: एसडीएम ने किया बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा

Amroha News: मंडी धनौरा। गंगा के बढ़ते जलस्तर व खादर क्षेत्र में जलभराव की स्थिति को देखते हुए सोमवार को एसडीएम शैलेष कुमार दुबे व तहसीलदार मूसाराम थारू ने सीपिया फार्म, मुकारमपुर एवं रसूलपुर भांवर का निरीक्षण किया। जलभराव से प्रभावित फसलों का जायजा लेत हुए संबंधित लेखपालों को नुकसान का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। गंगा किनारे चेतावनी बोर्ड व बैनर लगाने का आदेश भी दिया। किसानों से बातचीत कर हरसंभव प्रशासनिक सहायता का भरोसा दिलाया। लोगों से नदी किनारे सतर्कता बरतने व प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की अपील भी की।

ये भी पढ़ें:गंगा के बढ़ते जलस्तर से ग्रामीण चिंतित, बाढ़ का खतरा
ये भी पढ़ें:Mirzapur News: गंगा के जलस्तर में फिर शुरु हुई दो सेमी प्रति घंटे की वृद्धि
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Amroha Latest News Amroha News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।